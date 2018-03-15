Очередной выпуск ток-шоу Прямой эфир ведущий Андрей Малахов посвятил жуткой истории в свое время успешной манекенщины Наталии Серебрий. Девушка обратилась на программу в последней надежде на огласку и защиту.

Очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" ведущий АндрейМалахов посвятил жуткой истории в свое время успешной манекенщины НаталииСеребрий. Девушка обратилась на программу в последней надежде на огласку изащиту.В 18 лет Наталия сошласьс человеком, на 27 лет старше себя. Однако через несколько месяцев их совместнаяжизнь обернулась трагедией: Вячеслав Репин начал избивать свою жену и всяческиунижать. Мучения продолжались семь лет."Я находилась врабстве. Из квартиры, где меня могли услышать соседи, муж перевез меня вчастный дом, где можно было делать все, что угодно. У меня не было телефона,Интернета, я не могла связаться с близкими. Моим шансом стала больница, куда япопала уже при смерти. Медперсонал помог мне сбежать", – цитирует девушку Неделю ей пришлось жить усвоего психолога, еще какое-то время в многодетной семье, проявившейнеравнодушие к страшной ситуации Наталии.Сейчас она боитсявозмездия Вячеслава. "В пример он мне приводил историю Маргариты Грачевой,которой муж отрубил руки, и говорил, мол, хочешь так же", – рассказала девушка.Как оказалось, тирании подвергалась и мама Наталии. Однажды женщина пришлак дочери в гости, решила приготовить обед. Зятю блюдо не понравилось, и он заэто избил тещу сковородой.По мнению специалистов,пришедших в студию, Репину удалось запугать женщин, поэтому они не обращались вполицию. В конце передачи показали разговор по Skype Наталии с Вячеславом. Мужчина признался, что избивалжену, оправдавшись лишь тем, что у него был нервный срыв и моральное истощение.Репин попросил у девушкипрощения и призвал ее вернуться. Эксперты же посоветовали ей избегать общения смужем и срочно обратиться в правоохранительные органы.