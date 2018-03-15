Очередной выпуск ток-шоу Прямой эфир ведущий Андрей
Малахов посвятил жуткой истории в свое время успешной манекенщины Наталии
Серебрий. Девушка обратилась на программу в последней надежде на огласку и
защиту.
Очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" ведущий Андрей
Малахов посвятил жуткой истории в свое время успешной манекенщины Наталии
Серебрий. Девушка обратилась на программу в последней надежде на огласку и
защиту.
В 18 лет Наталия сошлась
с человеком, на 27 лет старше себя. Однако через несколько месяцев их совместная
жизнь обернулась трагедией: Вячеслав Репин начал избивать свою жену и всячески
унижать. Мучения продолжались семь лет.
"Я находилась в
рабстве. Из квартиры, где меня могли услышать соседи, муж перевез меня в
частный дом, где можно было делать все, что угодно. У меня не было телефона,
Интернета, я не могла связаться с близкими. Моим шансом стала больница, куда я
попала уже при смерти. Медперсонал помог мне сбежать", – цитирует девушку Неделю ей пришлось жить у
своего психолога, еще какое-то время в многодетной семье, проявившей
неравнодушие к страшной ситуации Наталии.
Сейчас она боится
возмездия Вячеслава. "В пример он мне приводил историю Маргариты Грачевой,
которой муж отрубил руки, и говорил, мол, хочешь так же", – рассказала девушка.
Как оказалось, тирании подвергалась и мама Наталии. Однажды женщина пришла
к дочери в гости, решила приготовить обед. Зятю блюдо не понравилось, и он за
это избил тещу сковородой.
По мнению специалистов,
пришедших в студию, Репину удалось запугать женщин, поэтому они не обращались в
полицию. В конце передачи показали разговор по Skype Наталии с Вячеславом. Мужчина признался, что избивал
жену, оправдавшись лишь тем, что у него был нервный срыв и моральное истощение.
Репин попросил у девушки
прощения и призвал ее вернуться. Эксперты же посоветовали ей избегать общения с
мужем и срочно обратиться в правоохранительные органы.