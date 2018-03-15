Пять часов длилась церемония прощания с Олегом Табаковым в Московском художественном театре имени Чехова. В течение всего этого времени поток людей не иссякал.

Пять часов длилась церемония прощания с Олегом Табаковым в Московском художественном театре имени Чехова. В течение всего этого времени поток людей не иссякал, передает РИА Новости.Почтить память великого артиста пришел президент России Владимир Путин, актеры Валентин Гафт, Владимир Машков, Сергей Безруков, Светлана Немоляева, Галина Волчек.Гроб с телом установили на основной сцене МХТ, возле него сидели родственники Табакова – жена Марина Зудина, дочь Мария, сыновья Антон и Павел.После прощания с артистом Владимир Путин подошел к его вдове, присел рядом и некоторое время разговаривал с ней.Народный артист России Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище.