Житель Останкинского района Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время
бракоразводного процесса. Он захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом с
супругой.
Житель Останкинского района Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время
бракоразводного процесса. Он захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом с
супругой.
Женщина отказывалась дарить ему
недвижимость, и мужчина пошел на решительные меры. Он украл кошек жены.
Теперь мужчина 1963 года рождения предложил супруге 1964 года
рождения "честный" обмен – животных на квартиру, передает телеканал
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел
на улице Академика Королева. На что надеялся похититель – неизвестно. Но теперь
супруга подала на него заявление в полицию.
Похожая история
произошла в феврале в Санкт-Петербурге. Мужчина угрожал своей жене, что если она не отдаст ему часть их общей
квартиры, то он убьет ее кошек. То есть он похитил
животных породы мейн‐кун и сфинкс из их квартиру, после чего
начал угрожать супруге.
Случаи жестокого обращения с животными происходят
повсеместно. В октябре 2017 года в Ухте пьяный мужчина, обидевшись на знакомую,
до смерти застирал ее кота Рыжика. Он засунул животное в стиральную машину и
включил ее. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое
обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских
побуждений, с применением садистских методов", рассказали в прокуратуре Республики
Коми. Мужчина признал свою вину, однако пояснить причины содеянного не
смог.