Житель Останкинского района Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время бракоразводного процесса. Он захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом с супругой.

Житель Останкинского района Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во времябракоразводного процесса. Он захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом ссупругой.Женщина отказывалась дарить емунедвижимость, и мужчина пошел на решительные меры. Он украл кошек жены.Теперь мужчина 1963 года рождения предложил супруге 1964 годарождения "честный" обмен – животных на квартиру, передает телеканалсо ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошелна улице Академика Королева. На что надеялся похититель – неизвестно. Но теперьсупруга подала на него заявление в полицию.Похожая историяпроизошла в феврале в Санкт-Петербурге. Мужчина угрожал своей жене, что если она не отдаст ему часть их общейквартиры, то он убьет ее кошек. То есть он похитилживотных породы мейн‐кун и сфинкс из их квартиру, после чегоначал угрожать супруге.Случаи жестокого обращения с животными происходятповсеместно. В октябре 2017 года в Ухте пьяный мужчина, обидевшись на знакомую,до смерти застирал ее кота Рыжика. Он засунул животное в стиральную машину ивключил ее. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокоеобращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганскихпобуждений, с применением садистских методов", рассказали в прокуратуре РеспубликиКоми. Мужчина признал свою вину, однако пояснить причины содеянного несмог.