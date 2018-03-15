Убийство таракана стоило тюремного заключения жителю американского города Хантсвилл. Полиция поймала преступника по горячим следам – момент лишения жизни насекомого зафиксировали камеры наблюдения.

Убийство таракана стоило тюремного заключения жителю американскогогорода Хантсвилл. Полиция поймала преступника по горячим следам – моментлишения жизни насекомого зафиксировали камеры наблюдения.Американец из штата Алабаманашел оригинальный способ избавиться от неприятного ему насекомого. 55-летнийКристофер Джозеф Рейди поджег доску объявлений в вестибюле многоквартирного домапри помощи зажигалки. Особого ущерба от пламени не было – его удалось быстропотушить.Тем не менее, бдительные пожарные заметили следы умышленногоподжога. Делом занялась полиция, которая при помощи записей с камер наблюдения быстроустановила личность виновника. Задержанный Кристофер Рейди сообщил стражампорядка, что всего лишь пытался убить таракана, пишет Al.com.На мысль бороться с тараканами с помощью пламени Рейди моглонатолкнуть прошлогоднее происшествие в США. Тогда американский подросток,пытаясь уничтожить клопа, спалил шесть домов. Ущерб оценили в 300 тысячдолларов, восемь человек остались без крыши над головой.Dni.Ru ранее писали о том, как французский бульдог скончался в самолете после трех часов страданий. Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с собакой, потребовала уложить ее на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади.Женщина заверяла пассажира, что с его четвероногим другом все будет хорошо. Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти пса узнали только в аэропорту, когда приземлились.Как сообщается, озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. Тем не менее, авиакомпания признала свою вину, пообещала провести собственное расследование и наказать стюардессу,