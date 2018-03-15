Убийство таракана стоило тюремного заключения жителю американского
города Хантсвилл. Полиция поймала преступника по горячим следам – момент
лишения жизни насекомого зафиксировали камеры наблюдения.
Убийство таракана стоило тюремного заключения жителю американского
города Хантсвилл. Полиция поймала преступника по горячим следам – момент
лишения жизни насекомого зафиксировали камеры наблюдения.
Американец из штата Алабама
нашел оригинальный способ избавиться от неприятного ему насекомого. 55-летний
Кристофер Джозеф Рейди поджег доску объявлений в вестибюле многоквартирного дома
при помощи зажигалки. Особого ущерба от пламени не было – его удалось быстро
потушить.
Тем не менее, бдительные пожарные заметили следы умышленного
поджога. Делом занялась полиция, которая при помощи записей с камер наблюдения быстро
установила личность виновника. Задержанный Кристофер Рейди сообщил стражам
порядка, что всего лишь пытался убить таракана, пишет Al.com.
На мысль бороться с тараканами с помощью пламени Рейди могло
натолкнуть прошлогоднее происшествие в США. Тогда американский подросток,
пытаясь уничтожить клопа, спалил шесть домов. Ущерб оценили в 300 тысяч
долларов, восемь человек остались без крыши над головой.
Dni.Ru ранее писали о том, как французский бульдог скончался в самолете после трех часов страданий. Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с собакой, потребовала уложить ее на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади.
Женщина заверяла пассажира, что с его четвероногим другом все будет хорошо. Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти пса узнали только в аэропорту, когда приземлились.
Как сообщается, озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. Тем не менее, авиакомпания признала свою вину, пообещала провести собственное расследование и наказать стюардессу,