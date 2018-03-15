Эти средства предназначены для укрепления материально-технической базы детских учреждений здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи жителям сельской местности.

На развитие системы здравоохранения Владимирская область дополнительно получит из федерального бюджета почти 180 млн рублей, сообщает пресс-служба облздрава. Эти средства предназначены для укрепления материально-технической базы детских учреждений здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи жителям сельской местности.В частности, на развитие детских учреждений здравоохранения выделено 106,6 млн рублей. На эти средства будут приобретены цифровые рентгенодиагностические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование.Еще 49,4 млн рублей выделено на развитие сельского здравоохранения – приобретение передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать жителей населенных пунктов с численностью до 100 человек. Кроме того, 23,5 млн рублей выделено на модульные ФАПы и сельские амбулатории для населенных пунктов с численностью от 101 до двух тысяч человек. На эти средства планируется приобрести 3 ФАПа и 1 амбулаторию.