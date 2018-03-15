Стоимость драгоценных слитков, вывалившихся из самолета при взлете в Якутске, может составлять более 122 миллионов долларов, считают эксперты.

Стоимость драгоценных слитков, вывалившихся из самолета при взлете в Якутске, может составлять более 122 миллионов долларов, считают эксперты.Инцидент произошел днем 15 марта. При взлете у самолета Ан-12 оторвалась створка грузового люка. На борту находилось около 9 тонн слитков сплава Доре (золото и серебро) с месторождения "Купол". Большая часть груза вывалилась на взлетную полосу."В настоящее время все слитки собраны и находятся под охраной в аэропорту Якутска, никаких потерь не произошло", — сообщил РИА Новости Станислав Бородюк, глава московского представительства Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки.Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Маган города Якутска. На борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал, отметил Станислав Бородюк. Ведется расследование инцидента.Между тем эксперты предположили, что если в слитках порядка 70% серебра, а остальное золото, то весь груз можно оценить в 122,6 миллиона долларов.