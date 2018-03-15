Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что так называемая викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть. Также она максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами.

Диетологи и экспертыпо оздоровлению организма пришли к заключению, что так называемая викторианскаядиета не только является одним из самых эффективных способов похудеть. Также она максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами.Исследователи из Университета Лестера выяснили, чтоизначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания,включавший в себя картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сихпор остается одной из самых полезных для здоровья систем питания. По своейэффективности такая диета может соперничать лишь со средиземноморской.Обе несодержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярномупотреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитиюсердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натуральногомяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет получатьнаибольшее количество питательных веществ из натуральных продуктов, полученныхфермерами от домашнего скота. В число наиболее полезных продуктов из викторианскойдиеты вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня иклубника.Конечно, продолжительность жизни современных людей превосходитжизненный цикл жителей викторианской эпохи. Тем не менее, эксперты выделяют вкачестве причин нашей проблемы ожирения "чрезмерное употребление дешевойвысококалорийной пищи" в сочетании с большим количеством времени, которое мыпроводим в сидячем положении, на диванах или в автомобилях. К счастью, у современного человека гораздо большепространства в выборе еды и ее количестве, несмотря на это нам следовало бывзять пример с выносливых викторианских предков.