Клуб НХЛ Сан-Хосе Шаркс подписал контракт с 22-летний российским нападающим Максимом Летуновым. Текущий сезон Летунов проводит в студенческой лиге США, где играет за команду университета Коннектикута.

Клуб НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" подписал контракт с 22-летний российским нападающим Максимом Летуновым. Текущий сезон Летунов проводит в студенческой лиге США, где играет за команду университета Коннектикута."Максим — талантливый бомбардир, который умеет играть в пас. За счет скорости и мастерства он добивался успеха на всех уровнях. Он великолепно чувствует игру, и это качество позволило ему приносить огромную пользу в большинстве и меньшинстве", — приводит РИА Новости слова генерального менеджера "Сан-Хосе" Дага Уилсона.Максим Летунов был выбран на драфте "Сент-Луис Блюз". Но затем он был дважды обменян – в "Аризону Койотс", а потом в "Сан-Хосе Шаркс". Хоккеист играл в студенческой лиге США, а затем заключил с "акулами" полноценный контракт.