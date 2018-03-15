Напоили и завладели квартирой? Владимирец утверждает, что стал жертвой мошенников. Якобы бывшие собутыльники обманным путём завладели его жильём. Причём, того, как подписывал договор купли-продажи мужчина не помнит, потому что был пьян. В итоге на днях какие-то люди пришли с болгаркой вскрывать входную дверь в его квартире. В подробностях этой истории разбирался Никита Королёв.
15.03.2018
Напоили и завладели квартирой? Владимирец утверждает, что стал жертвой мошенников. Якобы бывшие собутыльники обманным путём завладели его жильём. Причём, того, как подписывал договор купли-продажи мужчина не помнит, потому что был пьян. В итоге на днях какие-то люди пришли с болгаркой вскрывать входную дверь в его квартире. В подробностях этой истории разбирался Никита Королёв.