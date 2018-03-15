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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-napoili-i-otzhali-kvartiru.html" target="_blank">Напоили и отжали квартиру?</a> - Напоили и завладели квартирой? Владимирец утверждает, что стал жертвой мошенников. Якобы бывшие собутыльники обманным путём завладели его жильём. Причём, того, как подписывал договор купли-продажи мужчина не помнит, потому что был пьян. В итоге на днях какие-то люди пришли с болгаркой вскрывать входную дверь в его квартире. В подробностях этой истории разбирался Никита Королёв.