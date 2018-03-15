После того, как наследница бизнесмена Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее высказывания о нашей стране.

Послетого, как наследница бизнесменаОлега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразилсянастоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя еевысказывания о нашей стране.Несмотря на то, что живущаяв Великобритании 24-летняя девушка свой пост удались, многие успели сделатьскрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться передсоотечественниками."Один человек неумеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашейстраной", – написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, чтотеперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимковв ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связалистранные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного."Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Пупсик!Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сидимолча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка,выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне васжалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...",– пишут читатели Dni.Ru и россиянев Instagram.Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыднобыть русской" – заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусьтем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться отроссийского гражданства. Не откажутся добровольно, – лишить. Позор, на мойвзгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живутза границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая,что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку – весьма опрометчиво.И там, где ты ее тратишь – это едва ли оценят", "Дочери банкира ОлегаТинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит еепожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова поклассике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потомстыдливо стерла пост. Но скрины не горят", – комментируют поступок Дарьи россияне.Напомним, что дочьбанкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных сотравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений Россиии Великобритании.