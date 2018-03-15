После
того, как наследница бизнесмена
Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился
настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее
высказывания о нашей стране.
После
того, как наследница бизнесмена
Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился
настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее
высказывания о нашей стране.
Несмотря на то, что живущая
в Великобритании 24-летняя девушка свой пост удались, многие успели сделать
скрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться перед
соотечественниками.
"Один человек не
умеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашей
страной", – написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, что
теперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимков
в ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связали
странные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного.
"Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Пупсик!
Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди
молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка,
выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас
жалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...",
– пишут читатели Dni.Ru и россияне
в Instagram.
Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыдно
быть русской" – заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусь
тем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться от
российского гражданства. Не откажутся добровольно, – лишить. Позор, на мой
взгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живут
за границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая,
что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку – весьма опрометчиво.
И там, где ты ее тратишь – это едва ли оценят", "Дочери банкира Олега
Тинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит ее
пожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова по
классике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потом
стыдливо стерла пост. Но скрины не горят", – комментируют поступок Дарьи россияне.
Напомним, что дочь
банкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных с
отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России
и Великобритании.