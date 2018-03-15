В Москве состоялось прощание с прославленным артистом Олегом Табаковым. На траурной церемонии присутствовало множество знаменитостей, особо выделилась актриса Анастасия Заворотнюк.

В Москве состоялось прощание с прославленным артистом Олегом Табаковым. На траурной церемонии присутствовало множество знаменитостей, особо выделилась актриса Анастасия Заворотнюк.Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Ирина Мирошниченко, Филипп Янковский, Ирина Апексимова, Михаил Боярский, Владимир Машков... Кого только нет, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному Олегу Табакову. Перед гробом сидят убитая горем, заплаканная вдова Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией, рядом старший сын Олега Павловича Антон.Внимание СМИ, представителей которых было в изобилии на церемонии, оказалось сосредоточено на Марине Зудиной. К ней подходили знаменитости, говорили слова утешения, соболезновали. Однако когда в театре появились Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, положение сил несколько изменилось. Многие фотографы немедленно защелкали затворами, увидев, как представительно и стильно оделась для прощания с Олегом Табаковым звезда сериала "Моя прекрасная няня".Анастасия выглядела просто сногсшибательно в черном пальто по фигуре с соболиным мехом на воротнике и маленькой шляпке с вуалью. Волосы популярная актриса убрала, чтобы открыть лицо, которое чуть тронула косметикой. На фоне многих артисток, кто вообще отказался от макияжа в этот печальный день, Заворотнюк выглядела ослепительной красавицей.Не хуже смотрелся и ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев. Спортсмен также появился на публике в темном пальто и водолазке в тон. Муж артистки нес в руках букет красных роз.Напомним, 12 марта около 16:00 мск у 82-летнего Олега Табакова случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.