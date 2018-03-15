Дмитрий Борисов тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Однако на сей раз шоумен обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной моделью, и снимок получил бешеную популярность.

Дмитрий Борисов тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Однако на сей раз шоумен обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной моделью, и снимок получил бешеную популярность.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисов опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с некой привлекательной молодой женщиной. "Обед! Уже почти. Едыыы!.. " – подписал снимок Борисов.Нежное фото прижавшихся друг к другу телеведущего и его спутницы вызвало немедленную реакцию у многочисленных подписчиков. Сжигаемые любопытством фанаты задались вопросом, кем же является девушка, сидящая рядом с шоуменом, а также выразили свое мнение относительно нее."Замечательные! Красивые и милые! Пусть у каждого из вас в жизни будет "лучше всех"! 🌺😋🍒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Диииим, так ты же с Умой просто сидишь🙆Надо же, как девочка похожа💋", "Уму Турман напомнила, только более миленькую😋", "Дима ви оба супер. желаю всего самамог лидшева", "Могу сказать только то что я ей завидую🙄он такой красавчик 🤗у как ведущий очень хороший Малахову до него далеко. Удачи вам Дмитрий", – высказались поклонники.Ушлые журналисты узнали имя девушки, с которой снялся Дмитрий Борисов. Ею оказалась модель Ольга Шерер. Красавица (кстати, она родом из Белоруссии) работает с мировыми дизайнерами и снимается в рекламных кампаниях известных брендов. Что касается личной жизни, то у нее есть сын от Маурицио Габбана, сотрудника компании Dolce&Gabbana и популярного фотографа.Она живет в Милане и лишь изредка появляется по работе в России. После появления на свет сына она вернулась к работе на подиуме. "За карьеру я не волновалась. К этому моменту я проработала десять лет и хорошо знала, насколько сложно для молодой модели за короткое время моего декрета составить мне конкуренцию. Это практически невозможно", – без ложной скромности заявила Ольга в одном из интервью.