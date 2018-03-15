Ксения Собчак крайне нелестно отозвалась о дискуссиях претендентов на высший пост в стране, которые идут в прямом телеэфире. Расплакавшаяся накануне в ходе дебатов кандидат в президенты сравнила происходящее на съемочной площадке с Домом-2. Она считает, что реалити-шоу культурнее полемики кандидатов.

Ксения Собчак крайне нелестно отозвалась о дискуссиях претендентов на высший пост в стране, которые идут в прямом телеэфире. Расплакавшаяся накануне в ходе дебатов кандидат в президенты сравнила происходящее на съемочной площадке с "Домом-2". Она считает, что реалити-шоу культурнее полемики кандидатов.Единственная женщина – кандидат в президенты России обрушиласьс критикой на своих соперников по дебатам на телевидении. Ксения Собчак, котораямногим запомнилась лишь тем, что облила водой ветерана политической сценыВладимира Жириновского и, расплакавшись убежала со съемочной площадки, назвалапроисходящее в эфире мерзостью.Свои эмоции она поспешила выплеснуть своим читателям всоциальной сети Twitter."Очередная мерзость на дебатах Соловьева, – написала она (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена – Прим. ред.). – Вчера мочилименя,сегодня-Грудинина. Сурайкин с кулаками на Шевченко , "обманутая дольщица"Грудинина без разрешения ЦИКа на выступоение. Адовый треш. В доме2 былокультурнее".Собчак в своем сообщении упомянула ведущего дебатов ВладимираСоловьева. С ним у кандидата в президенты, как успели заметить телезрители,сложились особые, "теплые" отношения". В каждом выпуске дебатов,как только другие участники начинают нападать на Собчак, она апеллирует кСоловьеву, призывая вмешаться в происходящее.Телеведущий, в свою очередь, с невозмутимым видом каждый разповторяет ей, что не имеет права прерывать выступающих. Хотя, по его словам,ему уже неоднократно хотелось вступиться за объект нападок. В ходе дебатов,прошедших накануне, ведущий назвал происходящее коллективной травлей идоведением женщины до слез.В ходе полемики 14 марта Ксения Собчак вновь сцепилась сВладимиром Жириновским, обратив внимание на то, что считает нападки на неенесправедливыми. "Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мнемое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла", – заявила она.Бессменный лидер ЛДПР заявил, что такое поведение Собчак соответствуетдошкольному уровню. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите,может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на неебелый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас,носик утрет", – посоветовал ей Жириновский в свойственной ему манере.Такого отношения телезвезда уже не выдержала и разрыдавшисьразразилась матерной тирадой: "Этот человек хамит только мне! Этот человекназывает меня ***** (нецензурно, путаной. – Прим. ред.) и грязной ведьмой! И выпозволяете это делать ему", после чего развернулась и покинула студию.