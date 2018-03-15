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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-obyavleny-ceny-na-novyj-bmw-x4.html" target="_blank">Объявлены цены на новый BMW X4</a> - Российский офис BMW объявил комплектации и цены на новое поколение купеобразного кроссовера BMW X4. Автомобиль приедет в Россию в середине лета в четырех модификациях и с довольно богатым списком базового оснащения.