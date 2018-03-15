Мощная струя воды, бьющая из земли прямо посреди проезжей части, попала в объективы камер мобильных телефонов многочисленных очевидцев, ставших свидетелями коммунальной аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На пересечении проспекта Испытателей и проспекта Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга "забил" мощный "фонтан", образовавшийся в четверг, 15 марта, в результате коммунальной аварии.Очевидцы произошедшего активно делятся записями произошедшего в соцсетях и обсуждают увиденное.В результате инцидента в районе ЧП было остановлено движение трамваев, проезжая часть не перекрывалась.Отметим, что подобные аварии в Петербурге происходят всю неделю. Так, прорыв водопровода произошел на Загородном проспекте, а чуть позже менее внушительные "фонтаны" образовались на Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.