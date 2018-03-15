Опрокинувшаяся на бок фура с газировкой перегородила четыре полосы на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Очевидцы сняли на видео последствия аварии, в результате которой пострадал только водитель большегруза.

Опрокинувшаяся на бок фура с газировкой перегородила четыре полосы на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Очевидцы сняли на видео последствия аварии, в результате которой пострадал только водитель большегруза.ДТП произошло около 8 часов утра на 50-м километре трассы, в районе деревни Грибки. Что послужило причиной аварии, достоверно неизвестно. На кадрах видно, что грузовик на скорости врезался в снежный "отбойник", так что кабина оторвалась от земли и застыла в воздухе. Прицеп перегородил четыре полосы, из него на дорогу посыпались упаковки с колой.К месту направили эвакуатор-тягач, но к моменту его прибытия образовалась большая пробка, поскольку для проезда осталась одна полоса по шоссе и дублер.