Юридическая фирма Mossack Fonseca, связанная со скандалом с панамскими бумагами, объявила о своем закрытии в конце марта. Причиной стало ухудшение репутации, кампания в СМИ и незакономерные действия панамских властей.

Юридическая фирма Mossack Fonseca объявила о своем закрытии в конце марта. В заявлении говорится, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незакономерные действия панамских властей нанесли компании непоправимый вред.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на TVN, в компании продолжать работать только 36 сотрудников из 600. Они будут заниматься административными вопросами и проводить консультации для властей и бывших клиентов. Компания намерена продолжить сотрудничество с властями, чтобы доказать, что она не сделала ничего незаконного.Два года назад немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca. По утверждению издания, эти документы свидетельствуют о причастности некоторых мировых лидеров и их окружения к офшорным схемам. Подлинность "панамского досье" официально не подтверждена.