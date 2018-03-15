Московский парк Зарядье получил высокую оценку в Европе.
Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международного
сотрудничества.
Московский парк "Зарядье" получил высокую оценку в Европе.
Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международного
сотрудничества.
Парка "Зарядье" был реализован компанией "Мосинжпроект"
совместно с иностранным консорциумом Diller Scofidio+Renfro. В итоге получился прекрасный
пример международного сотрудничества, заявила в Каннах директор по
проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта" Галина
Гордюшина.
"В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий язык
со специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы с
зарубежными коллегами получился проект мирового уровня", – добавила Гордюшина.
Во Франции с 13 по 16 марта проходит международная выставка
MIPIM – важнейшее мировое событие в сфере недвижимости. В ней принимают участие
три тысяч компаний из ста стран мира. Сегодня, 15 марта в Каннах будут
подведены итоги конкурса MIPIM Awards. "Зарядье"
участвует в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а обновленный
стадион "Лужники" претендуют на звание "Лучшего восстановленного объекта".
На форуме активно обсуждают новые идеи создания комфортной
городской среды и подготовку Москвы к чемпионату мира по футболу. Стенд
правительства Москвы посвящен основным векторам развития рынка недвижимости
столицы. Здесь проходят деловые мероприятия с участием представителей
администрации столицы и ведущих игроков отрасли.