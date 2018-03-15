Московский парк Зарядье получил высокую оценку в Европе. Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международного сотрудничества.

Московский парк "Зарядье" получил высокую оценку в Европе.Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международногосотрудничества.Парка "Зарядье" был реализован компанией "Мосинжпроект"совместно с иностранным консорциумом Diller Scofidio+Renfro. В итоге получился прекрасныйпример международного сотрудничества, заявила в Каннах директор попроектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта" ГалинаГордюшина."В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий языксо специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы сзарубежными коллегами получился проект мирового уровня", – добавила Гордюшина.Во Франции с 13 по 16 марта проходит международная выставкаMIPIM – важнейшее мировое событие в сфере недвижимости. В ней принимают участиетри тысяч компаний из ста стран мира. Сегодня, 15 марта в Каннах будутподведены итоги конкурса MIPIM Awards. "Зарядье"участвует в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а обновленныйстадион "Лужники" претендуют на звание "Лучшего восстановленного объекта".На форуме активно обсуждают новые идеи создания комфортнойгородской среды и подготовку Москвы к чемпионату мира по футболу. Стендправительства Москвы посвящен основным векторам развития рынка недвижимостистолицы. Здесь проходят деловые мероприятия с участием представителейадминистрации столицы и ведущих игроков отрасли.