Австралийца
оштрафовали за интим в поезде. Он уверяет, что не хотел нарушать общественный
порядок, прелюбодействовать его заставила похотливая незнакомка.
Австралийца
оштрафовали за интим в поезде. Он уверяет, что не хотел нарушать общественный
порядок, прелюбодействовать его заставила похотливая незнакомка.
Шейн Бреннан ранним утром отправился по своим делам. В вагоне
к нему подошла неизвестная женщина и предложила оральный секс. "Я сильно
возбуждена, поймите меня" – сказала развратница, расстегнула ширинку Шейна
и приступила к делу.
На станции прибытия
парочку уже ждали полицейские. Состав был напичкан камерами видеонаблюдения,
информация о которых, кстати, была развешана по всему поезду. Мужчину забрали
в полицию, однако он был возмущен тем, что ему вменили непристойное поведение в
общественном транспорте.
После выяснения обстоятельств произошедшего Бреннана
оштрафовали на $700 и приговорили к 12-месячному надзору. Женщина избежала взыскания, чем очень расстроила наказанного Бреннана.
Добавим, что незадачливому любовнику стоит радоваться,
что съемка с его плотскими утехами не попала в Интернет, как, например, случилось
с посетителем московского интим-магазина. В социальных сетях распространяется пикантное
видео. Посетитель решил испробовать товар, не отходя от кассы. На первых
кадрах молодой мужчина общается с продавцом. Затем девушка исчезает из поля
зрения, и юноша начинает интересоваться секс-игрушкой в форме ягодиц со
специальным отверстием. Он исследует искусственный анус пальцами, а немного
погодя расстегивает ширинку и устраивает тест-драйв.