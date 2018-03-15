Российские мужчины могут и не дожить до заслуженного отдыха, если повысить пенсионный возраст. А вот для женщин поднять планку можно, считают некоторые эксперты.

Российские мужчины могут и не дожить до заслуженного отдыха,если повысить пенсионный возраст. А вот для женщин поднять планку можно,считают некоторые эксперты.Женщины после выхода на пенсию живут гораздо дольшемужчин. У представителей сильного полаобщие показатели гораздо хуже – так что возраст выхода на пенсию им повышать неследует, а вот дамам можно."При пенсионном возрасте 55 лет ожидаемаяпродолжительность жизни на пенсии составляет около 26 лет, а вероятностьдожития 20-летних женщин до 55 лет – 92%", – говорится в докладе Институтасоциального анализа и прогнозирования РАНХиГС . Эксперты отмечают, что приповышении пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на среднемуровне среди таких стран, как Болгария, Литва, Израиль, Венгрия, Португалия,Греция, Италия, Франция и Германия.Что же касается мужчин, то тут дела обстоят не так хорошо. Привозрасте выхода на заслуженный отдых в 60 лет ожидаемая продолжительность жизнина пенсии составляет около 16 лет. А вероятность того, что мужчина вообщедоживет до 60 лет – 68%. Это одни из самых низких показателей среди стран сразвитой системой обязательного пенсионного страхования. И если повысить планкудо 63 лет, то в представленном выше списке Россия окажется на последнихстрочках.Если государство не может обойтись без повышения пенсионноговозраста, то тогда его, конечно, надо увеличить только для женщин, посколькуони живут гораздо дольше, – приводит мнение экспертов "". Поднимать планку для мужчин ни в коем случае нельзя,если государство хочет продлить их жизнь.Аналитики признают, что такой дискриминационный подход вызовет возмущение женщин. Поэтому вводить новые правила следует постепенно.