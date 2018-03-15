Режиссер Никита Михалков, приехавший в Нижний Новгород для участия в дебатах в эфире местного телеканала в качестве доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина, упал на улице и ударился головой. Инцидент произошел при выходе из отеля.

Режиссер Никита Михалков, приехавший в Нижний Новгород для участия в дебатах в эфире местного телеканала в качестве доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина, упал на улице и ударился головой. Инцидент произошел при выходе из отеля. Тем не менее, он принял участие во всех ранее запланированных мероприятиях."Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", — сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Михалкова.В свою очередь представитель ЛДПР Сергей Бровкин, также участвовавший в этих дебатах, рассказал, что медики были вызваны уже после прямого эфира "на всякий случай"."Перед дебатами, когда мы уже сидели, Михалков заявил помощнику, что поскользнулся на улице еще до прихода в студию. Видел небольшую ссадину на голове, но ничего серьезного, он продолжил потом дискуссию на радио", — сообщил Бровкин.