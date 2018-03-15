Десантники летят в самолете делать первый прыжок. Открывается люк, прапорщик командует:
- Первый пошел, второй пошел... и т.д.
Все выпрыгнули, только один в угол забился. Прапорщик подходит к нему:
- А ты почему не прыгаешь?
Боец (хрипло):
- Не могу, горло болит!
Прапорщик:
- Это ерунда, сечас же прыгай!
Боец (хрипло):
- Не буду!
Прапорщик пытается силой вытолкнуть его в люк, но боец отчаянно сопротивляется. Тогда прапорщик идет к летчику и просит его помочь вытолкнуть бойца. Летчик ставит самолет на автопилот и вдвоем с прапорщиком хватают бойца и начинают выталкивать его в люк. В ходе потасовки нечаянно разбивают лампочку освещения, дальнейшая борьба происходит в полной темноте. Наконец, бойца выталкивают за борт... Прапорщик (утирая пот со лба):
- Да-а-а
еще анекдот!