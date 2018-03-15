15.03.2018

2018-03-15 08:40:32

Перевернувшаяся фура заблокировала шоссе на севере Москвы

На Дмитровском шоссе в районе улицы Крылова в подмосковном Долгопрудном перевернулась фура, передает . Для проезда остались только одна полоса на самой трассе и дублер. Согласно данным портала "Яндекс.Пробки", затор растянулся на несколько километров.