Паралимпийский комитет России не будет восстановлен в правах после завершения Игр в Пхенчхане. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс считает, что России выполнила не все требования.

Паралимпийский комитет России не будет восстановлен в правах после завершения Игр в Пхенчхане. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс считает, что России выполнила не все требования."Мы договорились об условиях восстановления членства ПКР в МПК, – приводит "Спорт-Экспресс" слова Парсонса. – Нельзя снять дисквалификацию сразу по окончании Паралимпиады. Нужно выполнить еще несколько пунктов дорожной карты".На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Играх российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Дисквалификация Паралимпийского комитета России была продлена МПК в январе.