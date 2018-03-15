Представители журналистской организации Orb Media и ученые из университета Нью-Йорка выяснили, что едва ли не в 90 процентах продающейся в мире бутилированной воды содержатся частички пластмассы, опасные для здоровья человека и окружающей среды.

Представители журналистской организации Orb Media и ученые из университета Нью-Йорка выяснили, что едва ли не в 90 процентах продающейся в мире бутилированной воды содержатся частички пластмассы, опасные для здоровья человека и окружающей среды, сообщает Guardian.Практически вся вода, которая выпускается в бутылках, заражена пластиком.Исследование американских ученых охватило 8 брендов, которые производят воду в пластиковых бутылках в 10 странах мира. Пластик присутствует в 90% образцов.Специалисты признали опасной воду от компаний Danone, PepsiCo, Bisleri International, Coca-Cola, Gerolsteiner Brunnen, Grupo Edson Queiroz, Nestlé, Hangzhou Wahaha Group. Вредная для здоровья продукция продавалась в США, Китае, Бразилии, Индии, Индонезии, Бразилии, Мексике, Ливане, Кении и Таиланде."Пить воду из пластиковой бутылки означает глотать микроскопические частицы пластмассы", — отмечают авторы исследования.Среднее количество частиц пластика шириной в человеческий волос в бутылке составляет 10,4 на литр. Ученые отмечают, что за последние годы уровень подобного загрязнения на планете вырос почти в два раза.Исследователи призывают провести дополнительные анализы безопасности бутилированной воды и оценить вред, который могут нанести людям напитки в пластике.