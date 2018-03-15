Знаменитый фигурист отдыхает на Мальдивах с супругой Яной Рудковской и детьми Александром и Егором. Евгений Плющенко опубликовал на своей странице Instagram странное видео, обратившись к своему другу Филиппу Киркорову.

Знаменитый фигурист отдыхает на Мальдивах с супругой ЯнойРудковской и детьми Александром и Егором. Евгений Плющенко опубликовал на своей странице Instagram странное видео, обратившись к своему другуФилиппу Киркорову.В ролике спортсмен выбегает из океана и танцует нафоне райского пейзажа. "#цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov, бикини не ношу, мартинине употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы" (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.), – подписал видео Плющенко. Примечательно,что в какой-то момент Евгений взялся за край своих плавок и потряс имиперед камерой, странно при этом прыгая.Фигуристпродемонстрировал подтянутое и мужественное тело, чем восхитил своихпоклонниц, сообщает "Красавчик", "Неотразим","Женя – ты бесподобен", – прокомментировали видео фолловеры.Кроме того, фигурист опубликовал снимок, на котором позирует на фонекрасочного заката без футболки. "2 дня спал, отсыпался, и на 3 день вечеромвстретил закат! Отдых проходит пока пассивно!", – рассказал фигурист. В кадрепродемонстрировал не только лазурную воду, пальмы и розовое небо, но все шестькубиков пресса. Пользователи Сети пришли в восторг от завораживающего снимка, а некоторые поразилисьтому, какой стальной пресс у Плющенко.Напомним, что минувшийгод был очень насыщенным для спортсмена. Он не только гастролировал с ледовым шоу, тренировал фигуристов в собственной спортивной школе, но иучил сына уверенно держаться на коньках, и теперь малыш выступает с отцом.