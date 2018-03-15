Знаменитый фигурист отдыхает на Мальдивах с супругой Яной
Рудковской и детьми Александром и Егором. Евгений Плющенко опубликовал на своей странице Instagram странное видео, обратившись к своему другу
Филиппу Киркорову.
Знаменитый фигурист отдыхает на Мальдивах с супругой Яной
Рудковской и детьми Александром и Егором. Евгений Плющенко опубликовал на своей странице Instagram странное видео, обратившись к своему другу
Филиппу Киркорову.
В ролике спортсмен выбегает из океана и танцует на
фоне райского пейзажа. "#цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov, бикини не ношу, мартини
не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы" (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.), – подписал видео Плющенко. Примечательно,
что в какой-то момент Евгений взялся за край своих плавок и потряс ими
перед камерой, странно при этом прыгая.
Фигурист
продемонстрировал подтянутое и мужественное тело, чем восхитил своих
поклонниц, сообщает "Красавчик", "Неотразим",
"Женя – ты бесподобен", – прокомментировали видео фолловеры.
Кроме того, фигурист опубликовал снимок, на котором позирует на фоне
красочного заката без футболки. "2 дня спал, отсыпался, и на 3 день вечером
встретил закат! Отдых проходит пока пассивно!", – рассказал фигурист. В кадре
продемонстрировал не только лазурную воду, пальмы и розовое небо, но все шесть
кубиков пресса. Пользователи Сети пришли в восторг от завораживающего снимка, а некоторые поразились
тому, какой стальной пресс у Плющенко.
Напомним, что минувший
год был очень насыщенным для спортсмена. Он не только гастролировал с ледовым шоу, тренировал фигуристов в собственной спортивной школе, но и
учил сына уверенно держаться на коньках, и теперь малыш выступает с отцом.