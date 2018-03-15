Политик должен быть жестким. Не готовому к таким правилам
человеку в этой сфере делать нечего. Владимир Жириновский прокомментировал
инцидент с истерикой кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах.
Политик должен быть жестким. Не готовому к таким правилам
человеку в этой сфере делать нечего. Владимир Жириновский прокомментировал
инцидент с истерикой кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах.
Человеку, не обладающему жестким характером, карьеры в
политике не сделать, уверен лидер ЛДПР. Намного проще сниматься в телевизионных
шоу – чем Жириновский и рекомендует заниматься Ксении Собчак.
"Если русский политик не готов к жестким правилам, то
ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или
сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит", – цитирует Жириновкого со ссылкой на Telegram лидера ЛДПР.
Напомним, кандидат в президенты от "Гражданской
инициативы" Ксения Собчак расплакалась и ушла с дебатов на телеканале
"Россия 1", оскорбленная словами Владимира Жириновского. "В
детский сад ее верните! На горшочек посадите – может, тогда девочка оздоровеет.
Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руки!
Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – обрушился
на нее лидер ЛДПР.
При этом эксперты заподозрили, что истерика Собчак -
очередная "домашняя заготовка" кандидата. "Ксения – очень
хороший шоумен. Она может и сама заплакать, когда надо, и другого довести до
нервного срыва, как это произошло с Жириновским. Она достаточно умело его
провоцировала – например, напомнила ему про возраст. Поэтому ее слезы можно
считать хорошей домашней заготовкой", – прокомментировал инцидент гендиректор
фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.
Высказался о скандале в эфире "России 1" и глава
"Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин. По его мнению, неуважение
соперников к Ксении Собчак носит "неприличный и хамский характер".
Дебаты стыдно смотреть, написал Кудрин в Twitter.
Алексей Кудрин отметил, что подобного стиля поведения не
наблюдалось даже среди менее высокопоставленных политиков в 90-е годы.