Политик должен быть жестким. Не готовому к таким правилам человеку в этой сфере делать нечего. Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с истерикой кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах.

Политик должен быть жестким. Не готовому к таким правиламчеловеку в этой сфере делать нечего. Владимир Жириновский прокомментировалинцидент с истерикой кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах.Человеку, не обладающему жестким характером, карьеры вполитике не сделать, уверен лидер ЛДПР. Намного проще сниматься в телевизионныхшоу – чем Жириновский и рекомендует заниматься Ксении Собчак."Если русский политик не готов к жестким правилам, тоему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист илисниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит", – цитирует Жириновкого со ссылкой на Telegram лидера ЛДПР.Напомним, кандидат в президенты от "Гражданскойинициативы" Ксения Собчак расплакалась и ушла с дебатов на телеканале"Россия 1", оскорбленная словами Владимира Жириновского. "Вдетский сад ее верните! На горшочек посадите – может, тогда девочка оздоровеет.Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руки!Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – обрушилсяна нее лидер ЛДПР.При этом эксперты заподозрили, что истерика Собчак -очередная "домашняя заготовка" кандидата. "Ксения – оченьхороший шоумен. Она может и сама заплакать, когда надо, и другого довести донервного срыва, как это произошло с Жириновским. Она достаточно умело егопровоцировала – например, напомнила ему про возраст. Поэтому ее слезы можносчитать хорошей домашней заготовкой", – прокомментировал инцидент гендиректорфонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.Высказался о скандале в эфире "России 1" и глава"Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин. По его мнению, неуважениесоперников к Ксении Собчак носит "неприличный и хамский характер".Дебаты стыдно смотреть, написал Кудрин в Twitter.Алексей Кудрин отметил, что подобного стиля поведения ненаблюдалось даже среди менее высокопоставленных политиков в 90-е годы.