Сотовый МегаФон закроет совместный с принадлежащей ему через Mail.Ru Group соцсетью ВКонтакте проект виртуального оператора VK Mobile. Об этом, подводя итоги финансового года на пресс-конференции, заявил коммерческий директор Мегафона Влад Вольфсон.

Сотовый "МегаФон" закроет совместный с принадлежащей ему через Mail.Ru Group соцсетью "ВКонтакте" проект виртуального оператора VK Mobile. Об этом, подводя итоги финансового года на пресс-конференции, заявил коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон."Мы по-прежнему говорим о том, что для нас VK Mobile являлся экспериментальной площадкой и местом для поиска чего-то нового на стыке телекома и интернета. Мы очень рады тому проекту, который нам удалось реализовать, но, тем не менее, как отдельно стоящий бренд MVNO-оператор не оправдал наших надежд Стало понятно, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которыми мы хотим, поэтому мы приняли совместное решение, что проект прекращаем", — приводит его слова ТАСС.Как рассказали изданию в пресс-службе "ВКонтакте", проект будет закрыт до конца марта — подключать новых клиентов виртуальный оператор больше не станет. При этом некоторые интересные особенности тарифов VK Mobile перекочевали в новую линейку пакетных тарифных планов "МегаФона".Напомним, VK Mobile заработал в середине лета 2017-го на инфраструктуре "МегаФона". За 399 рублей в месяц пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри сети, получали неограниченный трафик для доступа к "ВКонтакте", включая подписку на музыкальный сервис Boom, 2 гигабайта интернет-трафика вне соцсети, а также бесплатный набор стикеров раз в месяц.∎"ВКонтакте" закрыла несостоявшегося "убийцу" Instagramчитайте такжеПодключиться к VK Mobile можно было в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Красноярске и Омске.