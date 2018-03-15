Это были лихие 90-е, россияне выживали как могли. Не был исключением и Владимир Путин. Будущий президент, а тогда еще работник питерской мэрии, он задумывался над работой таксистом, чтобы прокормить семью. О непростом периоде своей жизни глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову во второй части его документального фильма Путин.

Это были "лихие 90-е", россияне выживали как могли. Не был исключением и Владимир Путин. Будущий президент, а тогда еще работник питерской мэрии, он задумывался над работой таксистом, чтобы прокормить семью. О непростом периоде своей жизни глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову во второй части его документального фильма "Путин".Серьезно задуматься над работой в такси Путина заставил проигрыш первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах градоначальника северной столицы. Он ушел с работы из мэрии, а кормить семью на что-то было нужно. Будущий глава государства задумывался о крайних мерах."Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких", – признался президент. По словам Путина, когда поступило предложение переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, он согласился и поехал.Но Путин признался, что никогда не хотел переезжать из своего родного города. В то же время глава государства отметил, что был благодарен, когда ему поступило предложение поработать в столице.Кроме того, в интервью президент признался, что в 90-е ложился спать с помповым ружьем. "Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", – подчеркнул глава государства. Он отметил, что хотя о "бандитском Петербурге" ходило много мифов и домыслов, но ситуация, тем не менее, была все же "боевой".Напомним, Владимир Путин с мая 1990 года работал советником Анатолия Собчака, который тогда занимал должность главы Ленинградского городского Совета народных депутатов. В марте 1994 года будущий глава государства был назначен зампредом правительства северной столицы, которую к тому моменту переименовали обратно в Санкт-Петербург.В 1996 году Анатолий Собчак потерпел поражение на выборах градоначальника. После этого Владимир Путин переехал в Москву в должности заместителя управляющего делами президента Павла Бородина.