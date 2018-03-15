Президент России во второй части фильма Андрея Кондрашова Путин признался, что развитие России в ближайшем будущем обсуждается руководством страны в спорах. На самом деле, у нас вся работа проходит в спорах. Мы обсуждаем разные точки зрения и подходы, - говорит глава российского государства.

Президент России во второй части фильма Андрея Кондрашова "Путин" признался, что развитие России в ближайшем будущем обсуждается руководством страны в спорах. "На самом деле, у нас вся работа проходит в спорах. Мы обсуждаем разные точки зрения и подходы", — говорит глава российского государства.По его словам, много споров по поводу того, "что конкретно нужно будет делать в самое ближайшее время, чтобы обновлять российскую экономику, делать ее конкурентоспособной".При этом, говорит Путин, в принципе ясно, что необходимо развивать здравоохранение и образование, создавать инфраструктуру, развивать цифровые технологии, а также приобретать новые биоинженерные знания и навыки.15 марта на страницах коллеги Андрея Кондрашова Дмитрия Киселева в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" была выложена вторая часть документального фильма "Путин", в котором президент России раскрывает многое из того, что раньше о нем не было известно.