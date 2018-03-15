РИФ – это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ - настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных организаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина, Прохорова, Воробьева и других.

РИФ– это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественныхорганизаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина, Прохорова, Воробьева и других.чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?Цифровизируемнецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услугВовторой день , 19 апреля в 12:30 в рамках секции “Цифровая трансформациягорода” с объемным докладом выступит CIO “Росводоканал” Сергей Путин. Сергейрасскажет о том, как “Росводоканал” применяет новейшие цифровые решения в своейдеятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов,какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельностиорганизации.рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR вмузеях расскажет Тимур Алейников,заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями отом, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а такжепрезентует проект Artefact.Однойиз неожиданностей РИФ 2018 обещает стать докладпредставителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалосьцифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видениедальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации. Когда и вкаком зале выступят спикеры ГБУ “Ритуал”? – Ищите в программе РИФ2018.Бизнес в социальных сетях:новый контент о старомМожетпоказаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Носпикеры РИФ 2018 докажут, что это не так. ЭкспертmyTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции “Кейсы о продвижении бизнеса всоциальных сетях” самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсылидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club,myTarget. Не пропустите: секция “Кейсы о продвижении бизнеса в социальныхсетях”, 18 апреля, 1 зал, 15:30.“Тяжелые” и важнейшие секциипро экономику, домены, безопасностьРИФ– это форум, на котором из года в год презентуются самые важные дляинтернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даютсяпрогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше.Какиесекции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ – узнать обо всем первыми:- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope). Это САМЫЕсвежие аналитические данные по Рунету, цифровой экономике, мобильной экономике.18 апреля, 1 зал, 10:00.- Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернетавещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном – орегулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.- “Умные помощники и искусственныйинтеллект” – так звучит название секции от GOOGLE,которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.- Правообладатели и участникиe-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игрокидоменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым идоступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последнихинициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорятпредставители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов,правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сетиИнтернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.Этодалеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями форумаи изучайтепрограмму на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темамии спикерами форума.Дляпосещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.О РИФ22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля2018 года. Это главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодноесобытие отрасли.РИФ 2018 – этотрехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой Конференции(Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и внепрограммныхмероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.РИФ 2018 собираетежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежныхотраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентовпрофильных ВУЗов.