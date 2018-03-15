РИФ
– это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных
организаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина, Прохорова, Воробьева и других.
РИФ
– это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных
организаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина, Прохорова, Воробьева и других.
О
чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем
нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во
второй день , 19 апреля в 12:30 в рамках секции “Цифровая трансформация
города” с объемным докладом выступит CIO “Росводоканал” Сергей Путин. Сергей
расскажет о том, как “Росводоканал” применяет новейшие цифровые решения в своей
деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов,
какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности
организации.
В
рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в
музеях расскажет Тимур Алейников,
заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями о
том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact.
Одной
из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад
представителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось
цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение
дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации. Когда и в
каком зале выступят спикеры ГБУ “Ритуал”? – Ищите в программе РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях:
новый контент о старом
Может
показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но
спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так. Эксперт
myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции “Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях” самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club,
myTarget. Не пропустите: секция “Кейсы о продвижении бизнеса в социальных
сетях”, 18 апреля, 1 зал, 15:30.
“Тяжелые” и важнейшие секции
про экономику, домены, безопасность
РИФ
– это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для
интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются
прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше.
Какие
секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ – узнать обо всем первыми:
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope). Это САМЫЕ
свежие аналитические данные по Рунету, цифровой экономике, мобильной экономике.
18 апреля, 1 зал, 10:00.
- Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернета
вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном – о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
- “Умные помощники и искусственный
интеллект” – так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
- Правообладатели и участники
e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки
доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым и
доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят
представители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов,
правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети
Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это
далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями форума
и изучайте
программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами
и спикерами форума.
Для
посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
2018 года. Это главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное
событие отрасли.
РИФ 2018 – это
трехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой Конференции
(Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает
ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов
профильных ВУЗов.