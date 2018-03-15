Никто не мог себе представить, что после разрушения берлинской стены в 1989 году силы НАТО окажутся уже возле российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Никто не мог себе представить, что после разрушения берлинской стены в 1989 году силы НАТО окажутся уже возле российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин."Я тогда вообще об этом не думал, будучи фактически рядовым оперативным работником. Но вряд ли кто-то мог себе представить, что ситуация будет разворачиваться именно таким образом", — рассказал российский президент во второй части фильма "Путин".Как сообщалось ранее, в Интернете появилась вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин". Он опубликован на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" Дмитрия Киселева.