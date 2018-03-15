Президент России Владимир Путин рассказал, как помог уехать из России первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. По словам главы государства, он сделал это, чтобы клеветническая кампания не захлестнула бывшего градоначальника.

Президент России Владимир Путин рассказал, как помог уехатьиз России первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. По словам главыгосударства, он сделал это, чтобы клеветническая кампания не захлестнулабывшего градоначальника."Да, я помог ему уехать из страны – и для того, чтобыпродолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его ине унесла в могилу раньше времени", – рассказал президент журналистуАндрею Кондрашову во второй части документального фильма "Путин".По словам главы государства, Собчак был очень "ярким инеординарным человеком", который не жалел себя, не дорожил ни здоровьем, никарьерой. Первый питерский градоначальник говорил вещи, которое не следовалоговорить публичному человеку, заметил Путин. "Может, о чем-то надо былопромолчать, что-то иначе сформулировать", – пояснил президент.Кроме того, в фильме Кондрашова глава государства сделалнеожиданное признание о том, как чуть не пошел работать в такси. Это было в середине 90-х, когда Собчакпроиграл выборы градоначальника. Будущий глава государства ушел из мэрии, нопри этом ему было необходимо кормить семью. Надо было как-то зарабатывать."Я даже думал: может, в такси подрабатывать? Я не шучу.Куда деваться?" – признался президент. Но вскоре Путин получил предложениепоработать в Москве в должности заместителя управляющего делами президентаПавла Бородина. По словам главы государства, он согласился, хотя и не желалпокидать Санкт-Петербург – свой родной город.Напомним, Владимир Путин с мая 1990 года работал советникомСобчака, занимавшего пост главы Ленинградского городского Совета народныхдепутатов. В марте 1994-го будущий глава государства был назначен зампредомправительства Северной столицы, которую к тому моменту переименовали вСанкт-Петербург. В 1996 году Анатолий Собчак потерпел поражение на выборахградоначальника. Вскоре Путин переехал работать в столицу.