Президент России Владимир Путин рассказал, как помог уехать
из России первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. По словам главы
государства, он сделал это, чтобы клеветническая кампания не захлестнула
бывшего градоначальника.
Президент России Владимир Путин рассказал, как помог уехать
из России первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. По словам главы
государства, он сделал это, чтобы клеветническая кампания не захлестнула
бывшего градоначальника.
"Да, я помог ему уехать из страны – и для того, чтобы
продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и
не унесла в могилу раньше времени", – рассказал президент журналисту
Андрею Кондрашову во второй части документального фильма "Путин".
По словам главы государства, Собчак был очень "ярким и
неординарным человеком", который не жалел себя, не дорожил ни здоровьем, ни
карьерой. Первый питерский градоначальник говорил вещи, которое не следовало
говорить публичному человеку, заметил Путин. "Может, о чем-то надо было
промолчать, что-то иначе сформулировать", – пояснил президент.
Кроме того, в фильме Кондрашова глава государства сделал
неожиданное признание о том, как чуть не пошел работать в такси. Это было в середине 90-х, когда Собчак
проиграл выборы градоначальника. Будущий глава государства ушел из мэрии, но
при этом ему было необходимо кормить семью. Надо было как-то зарабатывать.
"Я даже думал: может, в такси подрабатывать? Я не шучу.
Куда деваться?" – признался президент. Но вскоре Путин получил предложение
поработать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента
Павла Бородина. По словам главы государства, он согласился, хотя и не желал
покидать Санкт-Петербург – свой родной город.
Напомним, Владимир Путин с мая 1990 года работал советником
Собчака, занимавшего пост главы Ленинградского городского Совета народных
депутатов. В марте 1994-го будущий глава государства был назначен зампредом
правительства Северной столицы, которую к тому моменту переименовали в
Санкт-Петербург. В 1996 году Анатолий Собчак потерпел поражение на выборах
градоначальника. Вскоре Путин переехал работать в столицу.