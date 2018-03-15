Президент России в фильме Андрея Кондрашова Путин заявил, что обстоятельств отдать Крым и Севастополь нет и не будет никогда. Картина опубликована в Одноклассниках и ВКонтакте.

Обстоятельств отдать Крым и Севастополь нет и не будет никогда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин". Картина опубликована в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"."Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — заявил Путин.Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Накануне Путин приехал на митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства подчеркнул, что крымчане приняли историческое решение и восстановили справедливость.