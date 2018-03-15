Президент России раскрыл оперативный псевдоним, который ему присвоили во время работы в разведке. В документальном фильме Андрея Кондрашова Владимир Путин также рассказал, в чем для него заключается счастье.

Президент России раскрыл оперативный псевдоним, который емуприсвоили во время работы в разведке. В документальном фильме Андрея КондрашоваВладимир Путин также рассказал, в чем для него заключается счастье.Оперативный псевдоним Владимир Путин получил во время учебы вбывшем краснознаменном институте имени Андропова в 1980-х годах. Президентрассказал, что позывной придумывали не сами учащиеся – его присваивало руководствокурса.О том, что Путин – "Плавун", не знали даже еготоварищи по курсу легальной разведки. А нелегальной разведке обучали виндивидуальном порядке, вспоминает президент. А решение о работе в органахбезопасности он принял еще в школьные годы. "В старших классах школырешил, что хочу работать в органах безопасности и, желательно, на службе вразведке", – сказал Путин. Он отметил, что это было интересно иромантично.Президент России не стал говорить о случаях, когда нанего готовились покушения. Владимир Путин привел фразу, которую часто повторяетказахстанский лидер Нурсултан Назарьаев: "Трон и эшафот всегда рядом". Хотя,признался Путин, на каком-то мифическом "троне" он себя никогда нечувствовал. Просто, когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этимсвязано, уверен российский лидер.Президент России рассказал также, как важно сохранять самообладание. "Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", – сказал глава государства.Раскрыл Владимир Путин и свое понимание счастья. У каждогочеловека оно индивидуально. Но для президента России счастье – в достижении целей."Для меня сегодня это, безусловно, возможность формулировать большиезадачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к ним", – сказалПутин. И когда, несмотря ни на какие сложности, цель достигнута, это приносит удовлетворение,признал российский лидер.