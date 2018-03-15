Президент России раскрыл оперативный псевдоним, который ему
присвоили во время работы в разведке. В документальном фильме Андрея Кондрашова
Владимир Путин также рассказал, в чем для него заключается счастье.
Президент России раскрыл оперативный псевдоним, который ему
присвоили во время работы в разведке. В документальном фильме Андрея Кондрашова
Владимир Путин также рассказал, в чем для него заключается счастье.
Оперативный псевдоним Владимир Путин получил во время учебы в
бывшем краснознаменном институте имени Андропова в 1980-х годах. Президент
рассказал, что позывной придумывали не сами учащиеся – его присваивало руководство
курса.
О том, что Путин – "Плавун", не знали даже его
товарищи по курсу легальной разведки. А нелегальной разведке обучали в
индивидуальном порядке, вспоминает президент. А решение о работе в органах
безопасности он принял еще в школьные годы. "В старших классах школы
решил, что хочу работать в органах безопасности и, желательно, на службе в
разведке", – сказал Путин. Он отметил, что это было интересно и
романтично.
Президент России не стал говорить о случаях, когда на
него готовились покушения. Владимир Путин привел фразу, которую часто повторяет
казахстанский лидер Нурсултан Назарьаев: "Трон и эшафот всегда рядом". Хотя,
признался Путин, на каком-то мифическом "троне" он себя никогда не
чувствовал. Просто, когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этим
связано, уверен российский лидер.
Президент России рассказал также, как важно сохранять самообладание. "Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", – сказал глава государства.
Раскрыл Владимир Путин и свое понимание счастья. У каждого
человека оно индивидуально. Но для президента России счастье – в достижении целей.
"Для меня сегодня это, безусловно, возможность формулировать большие
задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к ним", – сказал
Путин. И когда, несмотря ни на какие сложности, цель достигнута, это приносит удовлетворение,
признал российский лидер.