Президент России Владимир Путин рассказал о своем понимании счастья в документальном фильме Путин – вторую часть ленты Андрея Кондрашова выложил в Одноклассники и ВКонтакте его коллега Дмитрий Киселев.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем понимании счастья в документальном фильме "Путин" – вторую часть ленты Андрея Кондрашова выложил в "Одноклассники" и "ВКонтакте" его коллега Дмитрий Киселев.Президент отметил, что каждый человек отличается своим восприятием мира."Каждый человек — это отдельный мир, и поэтому у каждого из нас, безусловно, свое понимание счастья", — сказал российский лидер.Он добавил, что для него счастье – возможность формулировать большие задачи и цели и идти к ним."Когда мне удается добиваться того, к чему я иду и, несмотря ни на какие сложности, добиваюсь этого результата, это приносит мне удовлетворение", — поделился президент.