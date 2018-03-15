В фильме Путин. Часть 2 президент РФ рассказал, как ему удалось усмирить толпу, которая собралась около особняка КГБ в Дрездене в 1989 году, разрешив начинающийся конфликт мирным способом.

В фильме "Путин. Часть 2" президент РФ рассказал, как ему удалось усмирить толпу, которая собралась около особняка КГБ в Дрездене в 1989 году, разрешив начинающийся конфликт мирным способом.5 декабря 1989 года, когда толпа агрессивных людей подошла к особняку КГБ в Дрездене, чтобы заполучить архивы спецслужбы, переговоры с людьми пришлось вести офицеру советской разведки Владимиру Путину."Толпа – это толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Безусловно, мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР. Пришлось показать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договоренностей. Группа охраны вынуждена была продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд", — сообщил глава государства.Глава государства отметил, что действовал тогда только дипломатическими методами, стараясь объяснить людям ситуацию, продемонстрировать доверие людям и отсутствие желания развития этого конфликта.По словам президента, тогда у него была миссия переговорщика. "Выйдя к людям, я спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказал Путин."Меня спросили, почему я так хорошо говорю по-немецки? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде", сказать, что я переводчик. Самое главное, что не дошло ни до каких конфликтов, что не было никаких столкновений, каких-то пострадавших. Мы не могли повести себя иначе. Так как это все-таки подразделение внешней разведки Советского Союза. Мы не могли туда никого допустить", — сообщил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который был опубликован в соцсетях.