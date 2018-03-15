Россиянам советуют скупать доллары. Пока ситуация стабильная – но, по мнению экспертов, есть предпосылки для ослабления рубля.

Россиянам советуют скупать доллары. Пока ситуация стабильная– но, по мнению экспертов, есть предпосылки для ослабления рубля.О покупке валюты стоит задуматься уже сейчас. Хотя покаситуация складывается для рубля благоприятно: его поддерживают ценына нефть, с ноября прошлого года не опускавшиеся ниже60 долларов, и приток капитала в российские активы.Доллар с середины февраля не поднимался выше отметки в56—57 рублей. Однако резкие изменения возможны сразу после окончанияпрезидентской кампании. США, обвиняющие Россию во вмешательстве в свои выборы,планируют новые санкции. Накаляет обстановку и Великобритания историей сотравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению экспертов, новыеограничительные меры могут последовать уже в марте – апреле.Вдобавок, как отмечает издание Banki.ru риски ослаблениярубля есть уже сейчас. Этому могут способствовать как возможное снижениенефтяных цен из-за роста сланцевой добычи в США, так и рост ставокФедеральной резервной системы – с одновременным снижением ключевой ставкиЦентробанка.И все же единого мнения у экспертов в отношении того, стоит ли сейчас покупать доллары, нет. Большинство считает, что скупать валюту стоит, только если в ближайшие месяцы вам предстоят соответствующие расходы (например, на отпуск) либо в качестве защитного актива. В любом случае, рекомендуется вкладывать в доллары и евро не более 30—40% сбережений.Если накопления нужны "на старость" или "на черный день", то докупать валюту имеет смысл равномерно – так, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30%. Аналитики не видят смысла в покупке долларов, если деньги могут понадобиться через год или два в рублях – к примеру, на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы.