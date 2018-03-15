Россиянам советуют скупать доллары. Пока ситуация стабильная
– но, по мнению экспертов, есть предпосылки для ослабления рубля.
Россиянам советуют скупать доллары. Пока ситуация стабильная
– но, по мнению экспертов, есть предпосылки для ослабления рубля.
О покупке валюты стоит задуматься уже сейчас. Хотя пока
ситуация складывается для рубля благоприятно: его поддерживают цены
на нефть, с ноября прошлого года не опускавшиеся ниже
60 долларов, и приток капитала в российские активы.
Доллар с середины февраля не поднимался выше отметки в
56—57 рублей. Однако резкие изменения возможны сразу после окончания
президентской кампании. США, обвиняющие Россию во вмешательстве в свои выборы,
планируют новые санкции. Накаляет обстановку и Великобритания историей с
отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению экспертов, новые
ограничительные меры могут последовать уже в марте – апреле.
Вдобавок, как отмечает издание Banki.ru риски ослабления
рубля есть уже сейчас. Этому могут способствовать как возможное снижение
нефтяных цен из-за роста сланцевой добычи в США, так и рост ставок
Федеральной резервной системы – с одновременным снижением ключевой ставки
Центробанка.
И все же единого мнения у экспертов в отношении того, стоит ли сейчас покупать доллары, нет. Большинство считает, что скупать валюту стоит, только если в ближайшие месяцы вам предстоят соответствующие расходы (например, на отпуск) либо в качестве защитного актива. В любом случае, рекомендуется вкладывать в доллары и евро не более 30—40% сбережений.
Если накопления нужны "на старость" или "на черный день", то докупать валюту имеет смысл равномерно – так, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30%. Аналитики не видят смысла в покупке долларов, если деньги могут понадобиться через год или два в рублях – к примеру, на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы.