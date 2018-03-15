ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивает пропавшего без вести Тимакова Сергея Алексеевича, 1961 года рождения...

ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивает пропавшего без вести Тимакова Сергея Алексеевича, 1961 года рождения, уроженца г. Москвы, который с 8 марта на 9 марта ушел из дома на Святоозерской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 58-60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые.Был одет: вязаная шапка темного цвета, куртка черного цвета, трико темно-синего цвета, сапоги черного цвета.Особые приметы: отсутствует стопа правой ноги, передвигается на костылях.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по району Косино-Ухтомский: (495) 700-51-61, (495) 700-51-71; дежурной части УВД по ВАО (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73