ОМВД России по Савеловскому району разыскивает пропавшего без вести Тюрина Сергея Александровича, 17.03.1990 года рождения...

ОМВД России по Савеловскому району разыскивает пропавшего без вести Тюрина Сергея Александровича, 17.03.1990 года рождения, уроженца города Москвы, который 13 марта ушел из дома на Квесисской улице и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 22-23 года, рост 175-176 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие.Был одет: пальто черного цвета, темно-синие джинсы, шапка вязаная черного цвета, берцы черного цвета.Особые приметы: на левой руке незаконченная татуировка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29