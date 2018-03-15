Нардеп Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады Украины, заявил Юрий Луценко. Украинский генпрокурор оперативно отреагировал на заявление Савченко о том, что снайперов на Майдан привезли люди, сегодня заседающие в парламенте.

Нардеп Надежда Савченко планировала теракт в стенахВерховной рады Украины, заявил Юрий Луценко. Украинский генпрокурор оперативноотреагировал на заявление Савченко о том, что снайперов на Майдан привезлилюди, сегодня заседающие в парламенте.Надежда Савченко на сей раз была не голословна в своихобвинениях. Нардеп заявила, что сама видела, как нынешний спикер Рады АндрейПарубий привез снайперов на Майдан."Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттудавышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, какПарубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко сталгенпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", – заявилаСавченко.Нардеп подчеркнула, что обвинения касаются и того женынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Он во время Майдана в 2014 году призывал стрибуны людей идти в наступление. И обещал толпе, что "будет оружие".Сам Луценко уже не первый день нагнетает напряжение вокругфигуры Савченко. Генпрокурор сразу же выступил с заявлением о том, что нардеп планировалатеракт в стенах Верховной рады. По словам Луценко, он намеренвнести представление о привлечении к ответственности, задержаниии аресте Савченко.Напомним, что в России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании, после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев.В начале этой недели стало известно, что скандальный депутатпокинула территорию Незалежной после получения вызова на допрос от Службыбезопасности Украины (СБУ). Надежда Савченко должна была дать показания по делуруководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус"Владимира Рубана. Организация подозревается в планировании террористическихатак в Киеве. В Раде поспешили заявить, что нардеп сбежала в Россию, однакопозже ее все же нашли в Страсбурге.А 15 марта, по последним данным, Савченко все же явилась на допросв СБУ. И успела заявить журналистам, что Россия не имеет никакого отношения ник событиям "оранжевой революции" 2004 года, ни к убийствам наМайдане. По ее словам, все эти события были срежиссированы на Западе. Аналитикипредполагают, что Савченко могут обвинить в подготовке государственногопереворота, передает РИА Новости.