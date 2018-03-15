ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг-лист национальных сборных. Наша сборная отступила на две строчки вниз и теперь находится на 63 месте.

ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг-лист национальных сборных. Наша сборная отступила на две строчки вниз и теперь находится на 63 месте.Сборная России не проводила ни одного матча в феврале. Тем не мене ФИФА опустила нашу команду с 61 на 63 место. В активе российской сборной 531 очко. Соперники россиян по групповому этапу чемпионата мира сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии занимают соответственно 22, 44 и 69 места.На первом месте в списке осталась сборная Германии. Далее идут команды Бразилии и Португалии. В десятку сильнейших национальных команд входят также сборные Аргентины, Бельгии, Польши, Испании, Швейцарии, Франции и Чили.