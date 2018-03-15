Президент России во второй части документального фильма Андрея Кондрашова Путин признался, что рисковал карьерой, когда помогал бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку выехать из страны на лечение. Кроме того, Сечин рассказал, что ответил Путин на предложение работать с командой Яковлева.

Президент России во второй части документального фильма журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова "Путин" признался, что рисковал карьерой, когда помогал бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку выехать из страны на лечение. Однако президент России уверен: жизнь человека была дороже его карьерных устремлений."Чем я рисковал, карьерой? Разве это идет в какое-то сопоставление с жизнью и здоровьем человека?", — говорит Путин в фильме Кондрашова."Да, я помог ему уехать из страны, чтобы продолжить лечение, и чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не свела в могилу раньше времени", — поясняет он.Путин признается, что риск был, если бы об этом узнали те, кто боролся с Собчаком, но он даже не задумывался о том, что надо было выбрать в той ситуации."Выбор должен быть всегда в пользу справедливости и против всякой лжи, шантажа и вранья", — говорит российский президент.Путин считает, что Анатолий Собчак тогда проиграл выборы в том числе потому, что говорил многие вещи, "которые, может быть, не следовало говорить человеку, занимающемуся публичной деятельностью".Кроме того, по словам российского президента, тогда против Собчака была развязана "достаточно интенсивная и весьма грязная клеветническая кампания"."Против него без всяких оснований, я в этом абсолютно убежден, были возбуждены уголовные дела", — добавил Путин.Глава "Роснефти" Игорь Сечин, вспоминая те годы, рассказал, что Владимир Яковлев — преемник Собчака на посту петербургского градоначальника Владимир Яковлев пригласил будущего российского президента к себе в команду, но Путин отказался."Лучше быть расстрелянным за преданность, чем повешенным за предательство", — вспоминает Сечин ответ Путина на это предложение яковлевской команды.Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин" опубликована 15 марта на страницах его коллеги Дмитрия Киселева в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".