Накануне ответных матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы эксперты оценивают шансы на продолжение борьбы трех российских команд. И ЦСКА, и Локомотив, и Зенит первые матчи проиграли, так что шансы у каждого из них не слишком велики.

Накануне ответных матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы эксперты оценивают шансы на продолжение борьбы трех российских команд. И ЦСКА, и "Локомотив", и "Зенит" первые матчи проиграли, так что шансы у каждого из них не слишком велики.Экс-тренер национальной сборной Анатолий Бышовец в паре "Лиона" и ЦСКА фаворитом видит французов: "Думаю, что у "Лиона" есть хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше, но боюсь, что в ответной игре у французов выиграть не получится. Прогноз – ничья, которая в любом случае обеспечит проход "Лиона" в четвертьфинал. При этом, конечно, голевая ничья, скорее всего 1:1".Согласен с общим исходом противостояния и экс-капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев: "Лион" победит "всухую", а ЦСКА не забьет голов. Дело в том, что у армейцев проблема, которая была в прошлом году, так и не решена — с атакой ничего не получается. Пришел Муса, но пока не устроили игру, чтобы он убегал, но при этом ЦСКА вполне достойно смотрится сзади, хотя три основных защитника не играют. "Лион" победил в первой игре и думаю, что победит и во второй".Говоря о матче в Москве "Локомотив" – "Атлетико", Ловчев считает, что гости победят. "Хоть у нас "Локомотив" в лидерах и "Атлетико", кстати, тоже в лидерах в Испании, но это разные чемпионаты, разные команды и разные мастера, — цитирует эксперта сайт "Рейтинг Букмекеров". – Для нашего чемпионата "Локо" вполне достаточен и не случайно он лидирует. Но у "Атлетико" и оборона, которая всегда может сыграть "на ноль", и атака, где может и Гризманн убежать, и Коста"."Здесь, я думаю, самая верная ставка – что будет забито мало голов, — говорит про игру "Атлетико" – "Локомотив" комментатор Илья Казаков. – Выигрыш "Атлетико" принесёт игрокам хорошие суммы, но я бы предложил поставить на скромную победу "Локомотива", как это ни парадоксально".В споре "Зенита" с немецким "Лейпцигом" Казаков призывает делать ставки на то, что "Зенит" выиграет: "И я бы сказал, что питерцы выиграют со счётом 2:1. Почему-то я этот счёт люблю, и, мне кажется, в этом матче это всё очень-очень вероятно. С учётом того психологического состояния, которое есть сегодня глобально у "Зенита", ну и с учётом того, как всё складывалось в первом матче. 2:1 – это ещё и тот счёт, который позволит растянуть удовольствие от просмотра этого матча, ведь тогда будет дополнительное время".