Западные товары в СССР всегда были в цене. Обладание вещами иностранного производства в стране советов было признаком успешности и материального благополучия. И пока взрослые пытались достать зарубежную технику и одежду, у их детей были другие предметы вожделения. Например, жвачка. Именно из-за нее в марте 1975 года в столичном дворце спорта Сокольники произошла жуткая давка, в которой погибли более 20 человек.

Западные товары в СССР всегда были в цене. Обладание вещами иностранного производства в стране советов было признаком успешности и материального благополучия. И пока взрослые пытались "достать" зарубежную технику и одежду, у их детей были другие предметы вожделения. Например, жвачка. Именно из-за нее в марте 1975 года в столичном дворце спорта "Сокольники" произошла жуткая давка, в которой погибли более 20 человек.Весной 1975 года в СССР для проведения серии товарищеских матчей с советскими юниорами приехала канадская хоккейная команда "Бэрри Кап". Всего планировались пять матчей: две с нашей юношеской сборной, столько же со столичным "Спартаком" и одна с самарскими "Крыльями Советов".Спонсором поездки хоккеистов из страны кленового листа была компания Wrigley – мировой лидер в производстве жевательной резинки. По условиям контракта, канадцы должны были всячески рекламировать продукцию, разбрасывать ее на стадионах во время игр.Об импортной жвачке в то время мечтали, пожалуй, все советские школьники. Нередко дети выпрашивали ее у иностранных туристов. Учителя в школах, вожатые в пионерских лагерях пытались бороться с жвачкой, заставляли выплевывать "заразу", пугая детей язвой и гастритом, вызывали в школу родителей. Но все было бесполезно.Перед очередной игрой среди московских подростков разлетелись слухи о добрых канадцах, которые задаром раздают кучу импортной жвачки. Именно школьники составили большинство зрителей на роковом матче 10 марта 1975 года. Стадион был заполнен полностью, на матч с канадцами собрались 4,5 тысячи человек.По воспоминаниям очевидцев, канадцы, сидевшие на скамейке запасных, периодически оборачивались и кидали зрителям жевательную резинку и наклейки. В зале находились милиция и военные, которые не позволяли все это подбирать.Игра закончилась вничью – 3:3. Как только прозвучала сирена, школьники сразу же встали и бросились к выходу. Расчет был прост: успеть к посадке иностранцев в автобусы и получить от них заветную жвачку.В тот вечер директор комплекса отсутствовал на месте. Его заместитель, посчитав, что игра проходит спокойно, покинула каток. Из персонала дворца спорта на своем рабочем месте остался только администратор, а также электрик, который незадолго до трагедии выпил 200 граммов водки. Предположив, что все люди уже покинули трибуны, он выключил все освещение стадиона.А в это время зрителей направили через один, пятый выход. Два других закрыли, чтобы пропустить через них только канадских хоккеистов. Советские школьники, спешившие за раздачей бесплатной жвачки, устроили в узком проходе настоящую "ходынку".Напиравшие сзади подростки кричали и подталкивали впереди идущих: "Давай, иди, быстрее!". Но идти было некуда, люди спотыкались, падали, наваливались друга на друга, образовалась настоящая куча мала. Но подростки продолжали неистово давить на толпу, думая исключительно о халявной западной жвачке.По свидетельским показаниям Л. Биченковой, потерявшей в той трагедии мужа, ей удалось пройти мимо упавших, уже выйдя на улицу она начала искать супруга. "Рядом пластами лежали люди, и милиция пыталась хоть кого-то вытащить из завала. Мужа вытащили и стали делать ему искусственное дыхание. Затем я вместе с ним села в автобус и поехала в Остроумовскую больницу, где муж и скончался", – вспоминала женщина.В трагедии погиб 21 человек, 25 пострадали. По традиции, советские СМИ стали замалчивать катастрофу. В газетах, на радио и телевидении и случившемся в Сокольниках не было сказано ни слова. Молчание средств массовой информации и властей породило массу зловещих слухов. По столице пошли разговоры, что во дворце спорта задавили не то сто, не то двести человек.На скамье подсудимых по итогам расследования оказался директор "Сокольников" Александр Борисов, получивший три года лишения свободы, глава 70-го отделения милиции (год заключения за халатное исполнение обязанностей). Но уже в декабре 1975 года все осужденные были освобождены по амнистии.Учитывая приближение летней Олимпиады-80, на уровне руководства страны было принято решение наладить производство жвачки в СССР. Спустя два года после трагедии в "Сокольниках" в стране были запущены конвейеры в Таллине, Ростове-на-Дону, Ереване.