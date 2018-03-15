Министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова Путин опроверг предположения, что пойманная президентом России в 2013 году 20-килограммовая щука была якобы подсажена на крючок специально. Он уверяет: это не было постановочной акцией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова "Путин" опроверг предположения, что пойманная президентом России в 2013 году 20-килограммовая щука была якобы "подсажена на крючок специально. Он уверяет: это не было постановочной акцией."Для того чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо. Вот здесь на Москва-реку сел в лодку — и тебе подсаживают. Чего лететь туда, потом добираться машинами, вездеходами, рекой идти", — пошутил Шойгу.Сам Путин, рассказывая о пойманной тогда в Туве щуке, признался, что рыба, ставшая его самым крупным уловом, действительно весила 20 килограммов."Знаю, что были сомнения по поводу веса в 20 килограммов. Но ее взвешивали. И я думаю, что вряд ли снизу гирьку привешивали. Правда, внутри еще была рыбина приличная, то есть щука ее заглотила. Как бы там ни было, это самая большая моя гордость, потому что крупнее рыбы я больше не добывал", — говорит президент России.При этом Шойгу сообщил, что после того, как это произошло, река Урбун в Туве, где в 2013 году отдыхал Путин, стала местом паломничества". Причем, не только жителей России, но и соседних стран."Люди добирались туда чем можно и чем нельзя. Летели из Иркутской области, Бурятии, из Монголии", — рассказал министр обороны.Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин" опубликован 15 марта на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" телеведущего Дмитрия Киселева.