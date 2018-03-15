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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-sleduyushhij-mitsubishi-outlander-porodnitsya-s-nissan-x-trail.html" target="_blank">Следующий Mitsubishi Outlander породнится с Nissan X-Trail</a> - Пару лет назад компания Mitsubishi Motors вошла в состав альянса Renault-Nissan, получив доступ к новым разработкам, технологиям и платформам. Это событие кардинальным образом повлияло на судьбу очередного поколения кроссовера Mitsubishi Outlander.