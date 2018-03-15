Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании Нимбус, у которого оторвалась створка грузового люка при взлете из аэропорта Якутск, вез груз серебра.

Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Нимбус", у которого оторвалась створка грузового люка при взлете из аэропорта "Якутск", вез груз серебра, передает "Интерфакс".На борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе. 9 тонн драгметаллов в слитках — рассыпалась. Однако материального ущерба не причинено.По данным СКР, часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Ведется доследственная проверка данного факта.Самолет следовал по маршруту "рудник Купол — Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Маган города Якутска. Рассыпавшиеся слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке.По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза. В результате происшествия никто не пострадал.По данным пресс-службы аэропорта, самолет был исправен и подготовлен к полету. К рейсу его готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.