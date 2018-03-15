Инвалидом будет трудно проголосовать? Ассоциация родителей детей - инвалидов «Свет» и аппарат Уполномоченного по правам человека проверили доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями. Обследовать удалось семь участков для голосования, среди них - Городской Дворец культуры, театр «Разгуляй» и даже областное УВД.

15.03.2018Инвалидом будет трудно проголосовать? "Ассоциация родителей детей - инвалидов Свет и аппарат Уполномоченного по правам человека проверили доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями. Обследовать удалось семь участков для голосования, среди них - Городской Дворец культуры, театр Разгуляй и даже областное УВД. Проверяющие отметили, что почти все проверенные избирательные участки не имеют поручней на ступенях входов и выходов. Попасть на участок без проблем инвалиды смогут только во Владимирском экономико-технологическом колледже на улице Балакирева.Метки: общество, выборы, голосование, АРДИ Свет, инвалиды