"Злоумышленник следил за 78-летней москвичкой после того, как она сняла со счета в банке все сбережения. Он проследовал за женщиной, и в подъезде дома напал на нее", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в разбое", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленник следил за 78-летней москвичкой после того, как она сняла со счета в банке все свои сбережения. Он проследовал за пенсионеркой на автобусе, а затем в подъезде одного из домов на улице Академика Королева напал на нее. Распылив в лицо аэрозоль, резко толкнул и похитил сумку с денежными средствами. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей. В результате падения пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в одну из столичных больниц."По данному факту следователем отдела МВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк