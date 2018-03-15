Злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, предложил подвезти прохожую, однако после отказа выхватил из ее рук сумку и скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в ограблении прохожей.
В отдел полиции с сообщением о грабеже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что на Кастанаевской улице возле нее остановился автомобиль, водитель которого предложил ее подвезти. После отказа злоумышленник выхватил из ее рук сумку, после чего скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался 50-летний житель Москвы.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93