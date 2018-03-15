Злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, предложил подвезти прохожую, однако после отказа выхватил из ее рук сумку и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в ограблении прохожей.В отдел полиции с сообщением о грабеже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что на Кастанаевской улице возле нее остановился автомобиль, водитель которого предложил ее подвезти. После отказа злоумышленник выхватил из ее рук сумку, после чего скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался 50-летний житель Москвы.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93